Великий адронний колайдер зупинили на 4 роки. Що сталось

Європейський центр ядерних досліджень (CERN) планово зупинив на чотири роки Великий адронний колайдер — найпотужніший у світі прискорювач частинок.

Про це йдеться в повідомленні центру.

Після останнього фізичного запуску прискорювач вимкнули, щоб розпочати третій тривалий період зупинки. Це масштабна програма з технічного обслуговування, коли колайдер модернізовуватимуть: його оновлять та встановлять нове обладнання.

Ця зупинка стане найбільш масштабним втручанням у комплекс прискорювачів CERN після самого будівництва колайдера.

Учені розраховують, що оновлений колайдер збільшить свою світність в 10 разів — це дозволить значно розширити можливості дослідження фундаментальних законів природи.

Що відомо про Великий адронний колайдер

Від моменту початку роботи у 2008 року колайдер розширював межі науки й технологій, ставши одним з найамбітніших наукових інструментів, коли-небудь створених людством. У 2009 році прискорювач провів перші зіткнення протонів і швидко став унікальним інструментом для відкриттів.

Найвідомішим досягненням ВАК стало відкриття 4 липня 2012 року, коли вчені виявили бозон Гіггса — елементарної частинки, яка підтвердила механізм, запропонований майже пів століття тому. У наступні роки ВАК допоміг зробити сотні важливих відкриттів: зокрема, вчені виявили понад 85 адронів, встановили обмеження на існування нових частинок, дослідили дисбаланс між матерією й антиматерією, природу кварк-глюонної плазми та провели вимірювання, важливі для астрофізики.

Окрім наукових результатів, ВАК сприяв розвитку технологій у сфері прискорювачів, надпровідників, обчислювальної техніки та міжнародної співпраці.