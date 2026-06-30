Воррен Баффетт уперше за 20 років відклав пожертву Фонду Гейтсів — усе через розслідування звʼязків з Епштейном

Уперше за два десятиліття американський інвестор Воррен Баффетт відкладає свою традиційну літню пожертву на користь Фонду Гейтсів, щоб дочекатися результатів перевірки звʼязків фонду з Джеффрі Епштейном.

Про це виданню The Wall Street Journal повідомили джерела, знайомі з його планами.

Баффетт відклав рішення до кінця року — можливо, до публікації свого традиційного листа до Дня подяки. Голова Berkshire Hathaway зазвичай щороку в червні або на початку липня жертвував акції компанії на мільярди доларів. Це було частиною його «довічної» обіцянки, яку він дав після зближення з Фондом Гейтсів.

Фонд Гейтсів залучив юридичну фірму WilmerHale для перевірки своїх звʼязків із покійним засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Очікується, що результати перевірки будуть готові цього літа. За словами співрозмовників, Баффетт та його найближче оточення контактували з керівництвом фонду, зокрема з генеральним директором Марком Сузманом, щоб дізнатися більше про ці звʼязки та перебіг перевірки.

Із 2006 по 2025 рік Баффетт пожертвував фонду майже $48 мільярдів, зазвичай передаючи пакети акцій Berkshire Hathaway у середині кожного року. У 2021 році він залишив посаду довіреної особи фонду після того, як Білл Гейтс і Мелінда Френч Гейтс оголосили про розлучення. У 2024 році Баффетт заявив The Wall Street Journal, що після його смерті фонд більше не отримуватиме від нього коштів. Того ж року Мелінда Френч Гейтс залишила фонд, який співзаснувала, щоб зосередитися на власних благодійних проєктах.

За словами джерел, рішення Баффетта не вплине на його щорічні пожертви сімейним фондам, зокрема тим, якими керують його троє дітей, а також Фонду Сьюзен Томпсон Баффетт, названому на честь його першої дружини.

Відносини Баффетта з його давнім другом Біллом Гейтсом погіршилися після оприлюднення Міністерством юстиції США матеріалів справи Епштейна. В інтервʼю CNBC у березні Баффетт сказав, що після публікації матеріалів у справі Епштейна не спілкувався з Гейтсом. Він також зазначив, що хоче спочатку ознайомитися з новою інформацією зі справи, перш ніж ухвалювати рішення про щорічну пожертву наприкінці червня.

Під час закритого допиту в Комітеті Палати представників США з нагляду в середині червня Білл Гейтс повідомив законодавцям, що востаннє розмовляв із Баффеттом у січні — ще до публікації матеріалів справи Епштейна. Згідно зі стенограмою допиту, Гейтс сказав: «Ми говорили про мої проблеми зі здоровʼям та деякі інші речі».

На початку травня Гейтс уперше за багато років не відвідав щорічні збори акціонерів Berkshire Hathaway. Хоча йому не забороняли бути присутнім, деякі люди порадили йому не приходити.

Крім того, команді Гейтса повідомили, що він не зможе сидіти в секторі, зарезервованому для Баффетта, директорів Berkshire Hathaway та інших бізнес-лідерів, серед яких генеральний директор Apple Тім Кук.

Із моменту заснування Фонд Гейтсів виділив майже $110 мільярдів на благодійні програми. Завдяки цим коштам розробили нові вакцини проти менінгіту та малярії, нове лікування лікарсько-стійкого туберкульозу, а також інструменти для покращення жіночого здоровʼя.

Близько року тому Гейтс заявив, що протягом наступних 20 років фонд планує спрямувати на благодійність понад $200 мільярдів, включно з усім своїм капіталом, після чого завершить діяльність наприкінці 2045 року.

Звʼязки Білла Гейтса та Джеффрі Епштейна

Сам Гейтс розповідав, що почав бачитись з Епштейном у 2011 році — через кілька років після того, як у 2008-му фінансист визнав провину у схилянні неповнолітньої до проституції. Він продовжував зустрічі навіть після того, як у 2013 році його тодішня дружина Мелінда Френч Гейтс висловила занепокоєння.

Як пояснював Гейтс, через звʼязок з Епштейном він сподівався залучити фінансування для глобальних благодійних проєктів, але згодом зрозумів, що це була «велика помилка», і припинив контакти.

У «файлах Епштейна» є спільні фото Гейтса і фінансиста. Найбільший резонанс викликали чернетки електронних листів, написані Епштейном у 2013 році. У них Епштейн стверджував, що Гейтс мав позашлюбні стосунки, заразився інфекцією, що передається статевим шляхом, після спілкування з «російськими дівчатами», а Епштейн допомагав купити йому ліки. Сам Білл Гейтс заявив у коментарі Daily Mail, що «ці твердження абсолютно абсурдні».

На слуханнях в Конгресі у червні 2026-го Гейтс розповів, що Епштейн шантажував його — намагався використати інформацію про його позашлюбні стосунки, щоб змусити відновити спілкування.