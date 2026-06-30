Верховний суд США відмовився переглядати вирок Трампу у справі про домагання — він повинен сплатити $5 млн компенсації

Верховний суд США відмовився розглядати апеляцію, подану президентом Дональдом Трампом. Трамп хотів переглянути цивільну справу, в якій його визнали винним у наклепі та сексуальному насильстві щодо письменниці Е. Джин Керролл.

Про це пише BBC.

Минулого року федеральний апеляційний суд погодився з вердиктом присяжних і постановив, що підстав для нового розгляду справи немає. Після цього Трамп звернувся до Верховного суду.

Це була остання можливість Трампа скасувати одностайний вердикт присяжних. Тепер він має виплатити Керролл присуджену компенсацію в $5 мільйонів.

Після рішення суду Трамп опублікував допис у Truth Social, у якому заявив, що продовжить боротися проти «політично мотивованого переслідування через суди», а сам позов проти себе вкотре назвав наклепом.

«Ця справа насправді спрямована проти Сполучених Штатів Америки та всього, що вони уособлюють. Такого ніколи не повинно статися з жодним іншим президентом чи кандидатом у президенти», — написав він.

Також Трамп заявив, що штат Нью-Йорк нібито спеціально ухвалив закон, який тимчасово дозволив подавати позови щодо давніх випадків сексуального насильства, щоб «неправомірно схопити» саме його.

У зверненні до Верховного суду адвокати Трампа стверджували, що юристи Керролл не мали права демонструвати присяжним запис 2005 року Access Hollywood, на якому Трамп розповідає про те, як торкається жінок без їхньої згоди та цілує їх.