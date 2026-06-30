Вночі росіяни запустили по Україні понад півтори сотні дронів. Скільки збила ППО

У ніч проти 30 червня росіяни запустили по Україні 154 ударні дрони типу Shahed, «Гербера», «Італмас», а також дрони-імітатори «Пародія». Українська ППО збила 138 повітряних цілей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Безпілотники атакували з таких напрямків: Курськ, Орел, тимчасово окупований Донецьк та Гвардійське в окупованому Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

13 ударних дронів влучили в 10 місцях, ще у двох впали уламки. Атака триває.