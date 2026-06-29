ЮНЕСКО та ЄС виділять €2 млн, аби допомогти зберегти документальну спадщину України

ЮНЕСКО запускає нову програму із захисту та збереження документальної спадщини України. На її реалізацію виділять €2 мільйони за фінансової підтримки Євросоюзу та уряду Фландрії.

Про це повідомило Міністерство культури України.

Проєкт фінансуватимуть коштом Євросоюзу та уряду бельгійського регіону Фландрія. Про це оголосили під час Конференції з питань відновлення України у Гданську.

Програма передбачає підтримку архівів, бібліотек та інших установ, що зберігають документи, зокрема у прифронтових регіонах. Також кошти спрямують на цифровізацію документів і створення систем для їхнього довготривалого зберігання.

Крім того, проєкт розвиватиме цифровізацію та довготривале зберігання документів, зокрема, національних меншин. Просуватиме відкритий доступ до архівів, а також протидіятиме фальсифікації історії.

Ініціатива продовжує проєкт, започаткований у 2025 році. Тепер вона охоплюватиме документальну спадщину всієї країни, зокрема національних спільнот.