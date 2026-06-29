Росіяни цілий день атакують Запоріжжя — били по будівлі ОДА та транспорту. Троє загиблих і 15 постраждалих

Від ранку до вечора 29 квітня росіяни декілька разів атакували Запоріжжя. Від цих атак загинули троє людей, ще щонайменше 15 постраждали.

Про наслідки обстрілів повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зранку російський дрон влучив у маршрутку з пасажирами. Загинули троє людей, ще вісім зазнали поранень.

Близько 16:00 росіяни завдали удару дроном по цивільному авто. Минулося без постраждалих.

А згодом ще один російський БпЛА вибухнув поруч з автобусом. Постраждали семеро пасажирів, серед них — діти 14 та 16 років.

Очільник Запорізької ОВА назвав ці атаки РФ «полюванням на цивільний транспорт» у місті.

Увечері атаки російських дронів по Запоріжжю не припинялися. Ворог двічі поцілив по будівлі Запорізької обласної держадміністрації.

Пожежу локалізували, постраждалих немає.