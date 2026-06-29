У Львові шестирічну дівчинку вдарило блискавкою — вона в реанімації

У Львові 29 червня блискавка влучила у шестирічну дівчинку. Її госпіталізували.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

За його словами, зараз дитина перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Її стан стабільний, видимих слідів ураження немає.

Цього дня Львів накрила сильна негода — гроза, град і сильний вітер. У місті впало близько 30 дерев, одне з них — на тролейбус. Пошкоджені контактні мережі, через це не курсує низка трамваїв.

Також сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської райадміністрації та пошкодив вікна.

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Перед цим Укргідрометцентр попередив про сильні грози та шквали вітру у західних областях України. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності — жовтий.