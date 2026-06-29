Львів накрила сильна негода. Вітер зриває дахи, падають дерева, зупинилися трамваї

У Львові вдень 29 червня розпочалася потужна гроза і зірвався сильний вітер. Через негоду у місті падають дерева і зупинилися трамваї.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
Зокрема, біля парку Івана Франка дерево впало на тролейбус, біля собору Святого Юра — пошкоджено контактну мережу.
Є обриви контактної мережі на вулиці Соломії Крушельницької, на кільці Чорновола — Липинського, на перехресті Степана Бандери — Коперника та на вулиці Івана Франка. На перехресті Варшавська — Тунельна впав світлофор.
Через наслідки негоди тимчасово не курсують трамвайні маршрути № 1, 2, 3, 4, 8 та 9.
Також сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської райадміністрації та пошкодив вікна.
Мер закликав мешканців бути максимально обережними — не ховатися під деревами, не наближатися до обірваних дротів і пошкоджених конструкцій та за можливості перечекати негоду вдома.
Перед цим Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища на Закарпатті й Прикарпатті — грози і шквали вітру до 15—20 м/с. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності — жовтий.