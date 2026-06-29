Дев’ятьох українців викрили в Польщі на співпраці з росіянами. Вони організовували протести серед українських біженців

У Польщі дев’ятьох українців і двох білорусів підозрюють у співпраці з росіянами, що організовували російські операції впливу. Їх уже видворили з країни.

Про це в X написали міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк і речник міністра-координатора Яцек Добжинський.

Причетних українців і білорусів викрили співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі разом з Прикордонною службою. З осені 2025 року вони платили українським біженцям у Польщі за участь у проросійських демонстраціях. У звіті Агентства внутрішньої безпеки йдеться, що кошти на ці заходи надходили з Росії. Їхні дії кваліфікують як спробу вплинути на українських мігрантів у Польщі й використовувати, щоб просувати політичні гасла.

Добжинський додав, що підозрюваних затримали у Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Закопаному та Бидгощі. Для організації протестів вони використовували чутливі теми: інформацію про гучні корупційні справи та поточні події в українській внутрішній політиці.