Андрій Єрмак буде і далі носити електронний браслет — суд не змінив запобіжного заходу

Вищий антикорупційний суд не підтримав скарги захисників ексголови Офісу президента Андрія Єрмака — ті хотіли, аби з нього зняли електронний браслет.

Про це пише пресслужба ВАКС.

Раніше Єрмака відправили під варту із заставою 140 млн грн — ці гроші внесли, його звільнили, але він усе ще має носити електронний браслет.

У якій справі фігурує Андрій Єрмак

За версією слідства, Андрій Єрмак — один з фігурантів схеми про відмивання грошей, отриманих у межах справи «Мідас» про корупцію в енергетиці.

Правоохоронці стверджують, що у 2021—2025 роках учасники схеми могли відмити понад 460 мільйонів гривень через будівництво котеджного містечка «Династія» в Козині на Київщині. Йдеться про чотири приватні резиденції та окрему спа-зону загального користування.

11 травня НАБУ і САП у цій справі повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Наступного дня, 12 травня, у межах цього ж провадження підозри отримали ще шестеро фігурантів, серед них — ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов і бізнесмен Тимур Міндіч.

Олексій Чернишов і Тимур Міндіч також фігурують у справі щодо «Енергоатому». Напередодні оголошення підозри Міндіч виїхав до Ізраїлю. Згодом НАБУ направило документи для оголошення його в розшук Інтерполу. Чернишову ВАКС призначив тримання під вартою із заставою 120 мільйонів гривень, її внесли повністю.