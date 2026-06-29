Росіяни атакували маршрутку в Запоріжжі й підприємство в Дніпрі — є загиблі й постраждалі

Зранку та вдень 29 червня російські війська вдарили по Запоріжжю та Дніпру. Загинули щонайменше семеро людей, ще понад 30 поранені, серед них — дитина.

Про наслідки обстрілів повідомляють очільники ОВА Іван Федоров і Олександр Ганжа.

У Запоріжжі росіяни поцілили безпілотником у маршрутне таксі. Станом на 13:40 відомо про трьох загиблих і сімох постраждалих внаслідок атаки. Серед травмованих — дитина.

У Дніпрі росіяни вдарили по приватному підприємству. Загинули пʼятеро людей, ще 28 — поранені. У людей черепно-мозкові та осколкові травми, переломи та акубаротравми.