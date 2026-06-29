Британія побудує «гібридні» судна, оснащені дронами, щоб протидіяти РФ у Північній Атлантиці

У Великій Британії планують побудувати щонайменше шість сучасних «гібридних» суден, які будуть оснащені безпілотниками. Спершу планували лише замінити застарілі військові кораблі, однак ці плани скасували.

Про це пише BBC.

У Міністерстві оборони країни заявили, що нові судна більше відповідатимуть «темпам і характеру сучасної війни» і стануть кращою інвестицією, ніж «невелика кількість великих дорогих кораблів». Новий міністр оборони країни Ден Джарвіс каже, що вони також врахують загрози, рівень яких зростає.

Очікується, що зміна підходу ВМС Британії розширить «досяжність, стійкість і вогневу міць» без необхідності аж так сильно збільшувати екіпаж чи витрати. Кораблі будуть використовувати в операціях «з протидії російській діяльності в Північній Атлантиці, захисту ​​підводної інфраструктури та посилення стримування НАТО».

Британський уряд не уточнив, скільки коштів виділили на розробку нових суден. Однак відомо, що їх постачать у 2030-х роках. План оборонних інвестицій Британії прем’єр Кір Стармер обіцяв опублікувати до саміту НАТО в Туреччині 7 липня.

Інформацію про нові судна оприлюднили після перехоплення російського нафтового танкера в Ла-Манші 14 червня. На борту виявили 98 тисяч тонн російської сирої нафти. Корабель, який належить до тіньового флоту, порушував британські санкції, торгуючи нелегальною нафтою.

Автор: Христина Піцуряк