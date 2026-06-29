Медіа: Естонські прикордонники помітили кулемети на цивільному газовому танкері РФ

Естонські прикордонники в травні помітили кулемети на цивільному газовому танкері Росії у Фінській затоці.

Про це пише фінське медіа Helsingin Sanomat.

На фото, яке зафіксували прикордонники, видно російське судно «Маршал Василевський», що доставляє скраплений газ до Калінінграда. Цей танкер належить російському «Газпрому».

Eesti Express / PPA

Кадри називають першим доказом встановлення важкої зброї на російському цивільному судні в європейських водах. За даними журналістів, щонайменше 24 пасажири на газовозі — це люди з досвідом служби в російських силових структурах. Припускають, що судно озброєне на випадок ймовірних атак з боку України.