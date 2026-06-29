У Японії у 2028 році почнуться клінічні випробування з пересадки людям нирок свиней

У Японії стартап PorMedTec Університету Мейдзі та американська біокомпанія eGenesis Inc. у 2028 році розпочнуть клінічні випробування з пересадки людині свинячих нирок.

Про це пишуть японські видання NHK та Kyodo News.

Випробування будуть спрямовані на людей з тяжкою нирковою недостатністю. Близько 300 000 людей у Японії проходять діаліз — з них майже 15 000 в списку очікування на трансплантацію.

Під час досліджень планують використовувати нирки генетично модифікованих свиней. Це потрібно, щоб знизити ймовірність, що їх відторгне людський організм.

Операції будуть проводити у двох японських медзакладах. Раніше американська компанія вже проводила такі дослідження в США. Тоді пацієнтам, яким зробили пересадку, понад шість місяців не потребували діалізу.