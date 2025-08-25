Вперше свинячу легеню пересадили чоловіку зі смертю мозку. Які результати експерименту

Лікарі вперше провели експеримент, де генетично модифіковану свинячу легеню трансплантували 39-річному чоловіку, якому констатували смерть мозку — легеня функціонувала протягом дев’яти днів.

Про це йдеться у новому дослідженні в журналі Nature Medicine, передає CNN.

Чоловік отримував ліки, щоб зменшити ризик інфекцій і відторгнення свинячої легені. Сама ж легеня також отримала шість генних модифікацій, а свиню-донора все життя утримували в чистому та стерильному приміщенні.

Через день після пересадки легеня не відторгнулась, але згодом з’явилися інші проблеми: у тілі накопичувалася рідина і виникли набряки. Імовірно, це сталося через порушення кровотоку в організмі — легені не лише допомагають дихати, а й впливають на кровообіг.

Тіло пацієнта почало відторгати легеню попри те, що за декілька днів після пересадки спостерігали часткове відновлення її функцій. Після цього на прохання родини експеримент завершили.

Автори дослідження зазначають, що хоча пересадка свинячої легені людині можлива, проте досі залишаються великі проблеми з відторгненням і ризиком інфекцій. Потрібні додаткові дослідження, перш ніж процедуру можна буде повторювати у клінічних випробуваннях.

Експерти кажуть, що до успішних пересадок свинячих легенів ще далеко. Легені складніше пересаджувати, бо вони виконують багато функцій: фільтрують кров, регулюють температуру, беруть участь у виробництві тромбоцитів, балансі pH, імунному захисті, мають метаболічні та ендокринні функції. На відміну від нирок чи серця, легені контактують із зовнішнім середовищем і його вірусами та бактеріями.

Дослідники також розглядають варіант використання свинячої легені як «каркасу», замінюючи клітини свині на людські стовбурові клітини — це не зовсім трансплантація, бо клітини будуть людські, а структура — свиняча.