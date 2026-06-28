У двох авіатрощах за день загинули 25 людей. У Франції розбився літак із парашутистами, у Саудівській Аравії — вертоліт

У неділю, 28 червня, у Франції та Саудівській Аравії сталися дві авіакатастрофи, внаслідок яких загинули щонайменше 25 людей.

Про це повідомляють медіа BFMTV та Saudi Press Agency.

У місті Томблені на північному сході Франції літак із парашутистами впав на дорогу поряд із супермаркетом. За даними місцевої влади, в авіатрощі загинули всі 11 людей, які були на борту.

Попередньо відомо, що серед загиблих — пілот, пʼятеро інструкторів і пʼять медичних сестер, які мали вперше стрибати з парашутом.

Скриншот з відео BFMTV

Того ж дня на сході Саудівської Аравії поблизу міста Рас-Танура розбився гелікоптер нафтової компанії Saudi Aramco. За даними Міністерства енергетики країни, загинули всі 14 людей на борту — громадяни Саудівської Аравії.