На бульварі Шевченка в Києві зʼявиться памʼятник Мазепі

На бульварі Тараса Шевченка в Києві зʼявиться памʼятник гетьману Івану Мазепі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Конституції України.

Сьогодні погруддя Мазепи встановили на території Києво-Печерської лаври, а повноцінний памʼятник зʼявиться на бульварі Шевченка.

«Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013 року на бульварі Шевченка. І я впевнений — там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа», — сказав Зеленський.

Памʼятник Леніну на бульварі Тараса Шевченка в Києві знесли 8 грудня 2013 року під час Революції гідності. Ця подія стала одним із символів початку «ленінопаду» в Україні.