У Польщі затримали українця, який погрожував президенту Навроцькому

У польському місці Зелена Гура поліцейські затримали 36-річного громадянина України. За даними правоохоронців, він в інтернеті погрожував смертю президенту Каролю Навроцькому.

Про це пишуть польські медіа Polsat і TVN 24 з посиланням на речницю поліції.

Чоловік розмовляв онлайн з невстановленою людиною. Потім цю розмову оприлюднили в інтернеті, і поліцейські побачили в ній загрозу життю польському президенту. Більших подробиць, що саме казав чоловік, у поліції не розповіли.

Українцю висунули звинувачення в образі конституційного органу Республіки Польща та погрозі злочином. За це йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Прокуратура збирається клопотати в суді, щоб чоловіка взяли під варту — побоюються його втечі і перешкоджання правосуддю.