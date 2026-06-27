Росіяни вночі атакували Україну 129 БпЛА. Як відпрацювала ППО

Росіяни вночі атакували Україну 129 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 113 дронів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Російська армія била з таких напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське ( у Криму), Донецьк.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», — додали в заяві.

13 дронів влучили в семи місцях, уламки впали в трьох місцях.

Зокрема, у Запоріжжі через нічну атаку поранено девʼятьох людей, двоє з них — діти. Також пошкоджено 23 багатоповерхівки і 17 будинків.

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На Харківщині під ударом були дві АЗС — на одній спалахнула пожежа.