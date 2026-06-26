Президент Зеленський призначив Ігоря Брусила послом у Сан-Марино та Мальті. Що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила послом у Сан-Марино та Мальті — також він обіймає посаду посла України в Італії.

Про це йдеться в указах № 537/2026 та № 538/2026.

Окрім того, Зеленський звільнив Олександра Гамана з посади посла України у Вʼєтнамі та Камбоджі. Сергія Ніжинського звільнили з посади посла у Кіпрі, а Ольгу Селих — з посади посла в Омані.

Що відомо про Ігоря Брусила

З березня 2026 року Брусило є послом в Італії. До цього, від 17 березня 2021 року він обіймав посаду заступника керівника Офісу президента. Крім того, у 2025—2026 роках він виконував обовʼязки дипломатичного радника президента України.

Офіс президента України / Facebook

Брусило розпочав свою карʼєру у 2002 році з Адміністрації президента — там він був головним консультантом. Також працював у Верховній Раді у 2005—2007 та у 2011—2012 роках (був головним консультантом та заступником завідувача відділу Апарату). У посольстві України в Італії він працював у 2007—2011 роках.