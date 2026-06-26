FT: SpaceX може запустити мобільний зв’язок Starlink у США

Компанія SpaceX розглядає можливість запустити у США власний сервіс мобільного зв’язку під брендом Starlink. Якщо проєкт реалізують, компанія напряму конкуруватиме з найбільшими американськими мобільними операторами.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

За словами чотирьох співрозмовників видання, президентка та операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл розповіла про ці плани інвесторам під час нещодавнього роуд-шоу, присвяченого можливому первинному публічному розміщенню акцій Starlink.

За даними джерел, компанія вивчає можливість створення власної наземної мобільної мережі та продажу мобільних тарифів безпосередньо користувачам. Це зробить Starlink прямим конкурентом операторів Verizon, AT&T і T-Mobile.

Наразі SpaceX надає мобільні послуги через партнерів. Зокрема, компанія співпрацює з T-Mobile, яка використовує супутники Starlink для розширення покриття в районах, де відсутній звичайний мобільний зв’язок.

Як зазначає Financial Times, вихід на ринок мобільного зв’язку може стати одним із найбільших комерційних проєктів SpaceX після запуску Starlink. Це дозволить компанії вийти на значно більший ринок і менше залежати від телекомунікаційних партнерів.