Етнічні українці в Молдові тепер можуть легше отримати громадянство України

Уряд включив Молдову до переліку держав, де етнічні українці зможуть набути громадянство України в спрощеному порядку.

Про це написала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, у Молдові живе велика українська спільнота. Зараз, щоб отримати українське громадянство, їм потрібно скласти іспити з української мови, Конституції та історії України — але можливо це лише в Україні.

Уряд хоче запустити дистанційне складання іспитів. Також там планують врегулювати фінальний етап оформлення документів через закордонні дипломатичні установи, щоб отримати паспорт можна було без зайвих перешкод.

Українське громадянство за спрощеною процедурою

Український паспорт у спрощеному порядку можуть отримати громадяни 33 країн: 28 європейських, а також США та Канади.

Громадяни цих країн можуть отримати український паспорт без обов’язкової відмови від свого першого громадянства. Також ця процедура працює й навпаки: статус українців, які живуть за кордоном і отримали іноземне громадянство однієї з цих 33 країн, офіційно врегульований, тому вони не втратять український паспорт.

Автор: Христина Піцуряк