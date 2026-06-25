«Кінбурнська коса — все ще зона бойових дій». У ВМС прокоментували відео з українським прапором на півострові.

Вдень 25 червня на фейсбук-сторінці Регіонального управління сил ТрО «Південь» опублікували відео з українським прапором, встановленим на Кінбурнській косі — єдиній території Миколаївщини, що лишилася під окупацією з 2022 року.

«Внаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій, відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони», — йдеться в повідомленні.

В коментарі «Суспільному» речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що територія залишається стратегічною для російських військ.

«Ми з вами зараз спостерігаємо процес знищення російської логістики. Це процес послідовний, не перший рік, навіть не перший місяць він триває. Але станом на зараз Кінбурнська коса — це зона бойових дій», — сказав він.