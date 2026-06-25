The Telegraph: Британія хоче продати нафту з затриманого тіньового судна РФ і передати гроші Україні

Британський премʼєр Кір Стармер розглядає план продати підсанкційну нафту, вилучену з російського тіньового танкера, і передати гроші на підтримку України у війні.

Про це пише The Telegraph з посиланням на джерела.

Йдеться про 98 тисяч тонн російської сирої нафти, що перебуває на борту танкера Smyrtos. Судно зупинили морські піхотинці Великої Британії в Ла-Манші 14 червня. Корабель, який належить до тіньового флоту, порушував британські санкції, торгуючи нелегальною нафтою.

Зараз судно перебуває під контролем Міністерства оборони Великої Британії та стоїть на якорі біля узбережжя Веймуту. Капітана судна, громадянина Індії Аджая Панта звинуватили в обході санкцій.

Джерела у британському уряді повідомили The Telegraph, що після завершення розслідування Національного агентства з боротьби зі злочинністю Smyrtos, ймовірно, дозволять повернутися до Росії.

Втім, посадовці вважають, що 98 тисяч тонн нафти марки Urals, яка перебуває на борту, тепер юридично належать Великій Британії. Відповідно, уряд може нею розпоряджатися або продати її. Ринкова вартість цієї нафти — близько £35 мільйонів ($48 млн).

План поки перебуває на ранній стадії. Гроші можуть або безпосередньо передати Україні, або використати для закупівлі обладнання та озброєння для фронту.

Інший варіант — переробити нафту у Великій Британії та використати її для забезпечення домогосподарств енергією. Однак поки незрозуміло, як саме передати її з державної власності енергетичним компаніям.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизелю, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту й орієнтовно 10% світового флоту «мокрих вантажів». За його допомогою РФ транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.