Омбудсменка ЄС почала розслідування через секретний чат фон дер Ляєн із Зеленським та лідерами Європи

Уповноважена з прав людини в Євросоюзі Тереза Аньїнью розпочала розслідування через секретний чат голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами.

Про це пише нідерландська платформа журналістики Follow the Money (FTM).

Йдеться про чат, у якому також були канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який на днях оголосив про відставку.

Розслідування стосується не самого змісту листування, а можливого порушення правил прозорості з боку Єврокомісії, яка відмовилася розкривати повідомлення журналістам.

Про існування чату стало відомо в січні 2026 року, першим про нього написало видання Politico. У цьому чаті, серед іншого, політики обговорювали, як взаємодіяти з президентом США Дональдом Трампом.

Після цього Follow the Money звернулось до Єврокомісії з проханням надати доступ до листування, але отримало відмову. У ЄК тоді заявили, що публікація матеріалів може завдати шкоди міжнародним відносинам Євросоюзу з третіми країнами. Тоді журналісти і подали скаргу омбудсменці.

«Я вирішила розпочати розслідування щодо того, як Комісія розглянула запит скаржника відповідно до законодавства ЄС про доступ громадськості до документів», — зазначила Аньїнью у листі, з яким ознайомилося видання FTM.

Омбудсменка надіслала Комісії запит про зустріч, на якій обговорять скаргу Follow the Money до середини липня. Розслідування, ймовірно, триватиме кілька місяців.