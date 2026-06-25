Україна отримає щонайменше €375 млн на енергетику від США та європейських партнерів

Партнери нададуть Україні щонайменше €375 млн додаткової допомоги на відновлення енергетичних обʼєктів та у Фонд підтримки енергетики.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Про внески оголосили на енергетичному «Рамштайні» у Гданську. Зокрема, кошти нададуть такі країни:

США — $175 млн;

Швеція — €137 млн;

Норвегія — €77 млн;

Естонія — €2, 125 млн;

Ісландія — €550 тис.;

Литва — €4 млн.

На «Рамштайні» були присутні 20 країн, представники ЄС та шість міжнародних організацій.

«За 2026 рік партнери внесли до Фонду підтримки енергетики України понад 317 млн євро. Проте вже зараз загальний обсяг незабезпечених потреб становить понад 650 млн євро», — написав Шмигаль.