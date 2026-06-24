Spiegel: Російські супутники намагались заблокувати фінський супутник, чиї дані використовує Україна на війні

Декілька російських супутників підійшли впритул до фінсько-польського супутника Iceye-X36, який запустили у 2024 році й дані з якого, ймовірно, використовує Україна у війні проти РФ.

Про це пише німецьке медіа Der Spiegel із посиланням на аналіз Okapi:Orbits.

Відразу чотири російських супутники були біля фінсько-польського супутника на відстані менше ніж 13 кілометрів. В умовах низької навколоземної орбіти такі дії визначають як «ворожий акт».

Супутник Iceye-X36 дозволяє отримувати знімки з роздільною здатністю до 25 сантиметрів. Влітку 2025 року німецький уряд заявляв, що завдяки йому зробили понад 4 100 знімків «ворожих об’єктів», з початку 2026 року співпрацю з Україною в цьому питанні посилили.

Західні експерти вважають, що в такий спосіб РФ випробовує або вже випробувала технологію, щоб створювати перешкоди роботі супутників. Центр космічної ситуації Бундесверу уважно стежив за такими діями РФ, однак на запити Москва не відповідала.

Колишній керівник відділу космічного спостереження ВПС США Грег Гіллінгер вважає, що російські маневри «не випадковість». Потенційною метою таких дій Росії може бути «тимчасова втрата даних для України». Загроза існує й для інших країн Європи та НАТО, які вже інтегрували Iceye у свою розвідувальну інфраструктуру.