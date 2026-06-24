Протягом дня росіяни атакували Україну. «Бабель» зібрав головне про наслідки

Протягом дня, 24 червня, російська армія била по Запоріжжю, Херсонщині, Дніпропетровщині й Сумщині. «Бабель» зібрав головне про наслідки ударів.

У Запорізькому районі росіяни атакували комунальне підприємство. Одна жінка загинула, п’ятеро людей постраждали, вони перебувають під наглядом медиків.

На Херсонщині під ударом була Новопетрівка — загинули двоє працівників міжнародної гуманітарної організації Norwegian People’s Aid (NPA), одному з них 25 років. Четверо фахівців організації поранені.

На Дніпропетровщині росіяни 50 разів атакували чотири громади області — загинули двоє людей, троє інших, серед яких 17-річний хлопець, поранені. Також пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

На Сумщині постраждав центр Конотопу — пошкоджена будівля кінотеатру, шестеро людей поранені. У Сумах поранена одна людина — росіясни вдарили по АЗС.