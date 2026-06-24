Конституційний суд визнав неконституційною норму безальтернативного тримання військових під вартою

Другий сенат Конституційного суду України визнав неконституційною норму безальтернативного тримання військових під вартою.

Про це повідомили в самому КСУ.

Йдеться про норму, яка зобов’язувала суди відправляти під варту військовослужбовців, підозрюваних або обвинувачених у воєнних злочинах, без можливості для суду обрати іншу запобіжку.

У Конституційному суді України пояснили, що суд повинен сам вирішувати, який запобіжний захід застосовувати в кожному конкретному випадку. Автоматичне тримання під вартою порушує Конституцію.

Суд дав Верховній Раді три місяці, щоб внести зміни до законодавства. Після цього вони стануть чинними.

Справу розглядали за скаргою військовослужбовця Сергія Гнезділова, який оскаржив положення після свого арешту у справі про дезертирство, яке він вчинив, щоб привернути увагу до безстрокової служби в армії.