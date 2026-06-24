Конституційний суд Чехії забов’язав уряд включити президента до складу делегації на саміт НАТО

Конституційний суд Чехії забов’язав уряд країни включити президента Петра Павела до делегації на саміт НАТО, який пройде в Анкарі 7—8 липня.

Про це пише чеське медіа Aktuálně.cz.

Напередодні, 23 червня, Павел подав до суду через рішення уряду не включати його до складу делегації. Перед цим прем’єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що президент не може долучитися до делегації на наступному саміті Альянсу.

У Конституційному суді зазначили, що президент Чехії завжди брав участь у самітах НАТО і ця практика має бути збережена. Рішення ухвалили швидко через те, що подати заявку на акредитацію делегацій можна тільки до п’ятниці, 26 червня.

Очікується, що на цій зустрічі Бабіш оголосить про скорочення оборонних витрат до 1,8% ВВП, що нижче за цільовий показник НАТО у 2%. Водночас Павел виступає проти цих скорочень і назвав їх «безвідповідальними».