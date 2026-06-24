На Чернігівщині оголосили обов’язкову евакуацію з 12 прикордонних сіл

Рада оборони Чернігівської області ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію жителів із 12 прикордонних населених пунктів. Вона розпочнеться 1 липня.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

Евакуація стосуватиметься сіл Прибинь, Шишківка, Рудня, Лемешівка, Мощенка, Вороб’ївка, Камінь, Кам’янська Слобода, Карабани, Чайкине, Газопровідне та Олександрівка.

Також влада продовжила обов’язкову евакуацію ще із семи прикордонних населених пунктів: Гірська, Берилівки, Бучок, Грем’яча, Будо-Вороб’ївської, Костобоброва та Залізного Мосту. Її оголосили там ще взимку. Тоді частина жителів виїхала, а інші відмовилися залишати домівки.

За даними місцевої влади, у всіх населених пунктах, де діятиме евакуація, наразі проживають близько тисячі людей, серед них — 120 дітей.

В ОВА повідомили, що вже підготували маршрути евакуації і транспорт. Жителів поінформують про місця збору, а евакуйованих забезпечать тимчасовим житлом. Завершити виїзд людей планують протягом двох місяців.