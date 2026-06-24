Армія США планує побудувати два полігони, що імітуватимуть поле бою в Україні

Протягом чотирьох-шести тижнів американські військові планують побудувати щонайменше два полігони, що імітуватимуть реальні умови на полі бою в Україні. Вони хочуть створити середовище радіоелектронної боротьби, а також співпрацювати з виробниками дронів та інструментів для боротьби з ними.

Про це заявив американський міністр армії Ден Дрісколл. Його цитує CBS News.

Дрісколл сказав, що в США вже є місця, де армія може безпечно проводити випробування. Також американці розглядають можливість створити «глобальний полігон» за межами США, щоб проводити «набагато агресивніші випробування», зокрема з гіперзвуковою зброєю.

Принаймні деякі поточні навчання солдатів з боротьби з безпілотниками, зокрема те, що журналісти CBS News бачили у квітні, не включають електронне глушіння. Частково тому, що США обмежують використання засобів глушіння всередині країни.