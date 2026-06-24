Reuters: Прокурора МКС, який подав ордер на арешт Путіна, можуть звільнити через звинувачення в домаганнях

Прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який подав ордер на арешт Путіна, можуть звільнити через звинувачення в домаганнях. Наглядова рада МКС вважає, що це слід зробити.

Про це йдеться в документі наглядової ради МКС на 27 сторінках. Агенство Reuters отримало його від анонімних чиновників.

З тексту випливає, що прокурор Карім Хан порушував службові обов’язки та «вступав у сексуальний контакт без згоди» з юристкою у своєму офісі. Це тривало з 2023 року.

Сам Хан усі звинувачення заперечує, а його юристи вважають відсторонення Хана від посади на час розгляду справи незаконним і не підтвердженим доказами.

Остаточне рішення щодо його відставки мають ухвалити 125 держав-учасниць Міжнародного кримінального суду на голосуванні в Нью-Йорку 24 липня. Для звільнення потрібні голоси щонайменше 63 країн.

Карім Хан очолює прокуратуру МКС із 2021 року. У 2023 році він подав ордер на арешт Путіна через депортацію українських дітей з окупованих територій. Але навіть у разі відставки Хана ордер залишиться чинним, зауважили в МКС.

Звинувачення проти Каріма Хана

Про звинувачення щодо Каріма Хана в сексуальних домаганнях стало відомо ще наприкінці жовтня 2024 року. Спочатку інформація про це зʼявилася в анонімному Х-акаунті ICC Leaks, згодом про це написали The Guardian та Associated Press.

У МКС є система внутрішньої інспекції — так званий Незалежний наглядовий механізм (ННМ), який щороку публікує звіт. У звіті за 2024 рік йдеться, що невказані співробітники суду повідомили, що високопоставлений посадовець домагався їхньої колеги. Медіа стверджують, що йдеться про Хана.

Жінка, яка повідомила про домагання, не захотіла, щоб ННМ починав розслідування, але згодом попросила Асамблею країн-членів МКС вивчити ситуацію. У травні 2025 року The Wall Street Journal опублікував фрагменти її свідчень для ООН.

Жінка, імені якої не називають, пропрацювала в МКС шість років, перш ніж долучитись до команди Хана у 2023-му. Вона стверджує, що його залицяння почалися невдовзі після цього, під час робочої поїздки в Лондон у березні 2023 року.

За її свідченнями, Хан неодноразово примушував її до сексу без згоди. Зрештою, вона зізналася Хану, що має суїцидальні думки, після цього він дав їй спокій на кілька тижнів, але згодом знову почав домагатися. Вона також заявила, що Хан ніколи не користувався презервативом.

За даними The Wall Street Journal, 8 і 9 травня Хана допитали в цій справі слідчі ООН. У травні 2025 року Хан пішов в адміністративну відпустку на час розслідування.

З Ханом повʼязаний ще один скандал: у серпні 2025-го він узяв самовідвід від розслідування ймовірних злочинів проти людяності у Венесуелі — все через те, що його невістка, міжнародна кримінальна юристка Венкатесварі Алагендра, працює в команді захисту президента країни Ніколаса Мадуро.