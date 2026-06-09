Головного прокурора МКС, який видав ордери на арешт Путіна та Нетаньягу, відсторонили від посади

Головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана відсторонили від посади через звинувачення в домаганнях. Саме він видав ордери на арешт Путіна та лідера Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Про це йдеться на сайті МКС.

Таке рішення ухвалило Бюро Асамблеї держав-учасниць Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Справу проти Хана передали на розгляд спеціальній сесії держав-членів суду.

Адвокати Хана вважають, що це рішення — незаконне, процесуально несправедливе та не підтверджене доказами, пише Reuters.

У чому звинувачують Каріма Хана

Про звинувачення щодо Каріма Хана в сексуальних домаганнях стало відомо наприкінці жовтня 2024 року. Спочатку інформація про це зʼявилася в анонімному Х-акаунті ICC Leaks, згодом про це написали The Guardian та Associated Press.

У МКС є система внутрішньої інспекції — так званий Незалежний наглядовий механізм (ННМ), який щороку публікує звіт. У звіті за 2024 рік йдеться, що невказані співробітники суду повідомили, що високопоставлений посадовець домагався їхньої колеги. Медіа стверджують, що йдеться про Хана.

Жінка, яка повідомила про домагання, не захотіла, щоб ННМ починав розслідування, але згодом попросила Асамблею країн-членів МКС вивчити ситуацію. У травні 2025 року The Wall Street Journal опублікував фрагменти її свідчень для ООН.

Жінка, імені якої не називають, пропрацювала в МКС шість років, перш ніж долучитись до команди Хана у 2023-му. Вона стверджує, що його залицяння почалися невдовзі після цього, під час робочої поїздки в Лондон у березні 2023 року.

За її свідченнями, Хан неодноразово примушував її до сексу без згоди. Зрештою вона зізналася Хану, що має суїцидальні думки, після цього він залишив її у спокої на кілька тижнів, але згодом знову почав домагатися. Вона також заявила, що Хан ніколи не користувався презервативом.

За даними The Wall Street Journal, 8 і 9 травня Хана допитали в цій справі слідчі ООН. Сам Хан спростовує звинувачення. Він попросив голову ННМ розслідувати звинувачення і пообіцяв співпрацювати.

У травні 2025 року Хан пішов в адміністративну відпустку на час розслідування.

З Ханом повʼязаний і ще один скандал: в серпні 2025-го він узяв самовідвід від розслідування ймовірних злочинів проти людяності у Венесуелі — все через те, що його невістка, міжнародна кримінальна юристка Венкатесварі Алагендра, працює в команді захисту президента країни Ніколаса Мадуро.