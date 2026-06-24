У Франції заявили про перший випадок зараження Еболою

У Франції заявили про перший випадок Еболи. Захворів лікар, який повернувся з гуманітарної місії в Конго.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя Франції, передає France24.

Пацієнта ізолювали відразу після приїзду в країну — ще до того, як діагноз офіційно підтвердили. Тому ризик, що інфекція пошириться далі, низький, вважають лікарі.

Міністерство охорони здоровʼя Франції встановлює та перевіряє всіх, з ким контактував чоловік. Стан хворого стабільний, адже вірусу в організмі небагато.

Ебола — це гостра вірусна інфекція. Хвороба має високу смертність: 50—90%. Вірус ушкоджує кровоносні судини, тому можуть виникати сильні внутрішні та зовнішні кровотечі.

Це перший випадок Еболи за межами Африки, відтоді як 17 травня 2026 року ВООЗ оголосила про новий спалах лихоманки в Конго та Уганді.