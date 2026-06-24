Україна повернула чотирьох своїх моряків із судна, яке у квітні затримав Іран в Ормузькій протоці

У квітні іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) затримав в Ормузькій протоці контейнеровоз з чотирма українцями на борту — їх вдалося повернути додому.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі журналістам.

Громадяни України були членами екіпажу судна Epimonidas. Від моменту їхнього затримання МЗС, зокрема Департамент консульської служби, і посольство України в Греції підтримували контакт з родинами громадян, грецькою компанією-судновласником та причетними сторонами.

Тепер українців повернули з Ірану додому, зараз вони у безпеці зі своїми рідними. У МЗС зазначають, що стан їхнього здоров’я задовільний.