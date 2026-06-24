Сили оборони атакували два ключові заводи росіян в Оренбурзькій області — газопереробний та єдиний у РФ гелієвий

Підрозділи Сил оборони України вночі 24 червня атакували Оренбурзький газопереробний завод та єдиний у Росії гелієвий завод, що за понад 1 200 км від лінії бойового зіткнення.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Оренбурзький газопереробний завод (ГПЗ) — один з найбільших у світі газохімічних комплексів. Потужність обʼєкта — 45 млрд м³ газу на рік. На завод припадає 60% всього газу, що переробляє «Газпром переробка».

Оренбурзький ГПЗ та Оренбурзький гелієвий завод (ОГЗ) формують один комплекс. ГПЗ виділяє очищений природний газ і сірку, яку, зокрема, використовують для виробництва вибухівки та чорного пороху.

Водночас ОГЗ забирає очищений безсірчастий газ і дістає з нього гелій, який використовують у рідкопаливних двигунах ракет і системах наведення, та етан — ключовий компонент для сировини у синтезі спецпластиків, кабельної ізоляції для авіації та ключових пластифікаторів для твердих ракетних палив і порохів.

Після атаки обидва обʼєкти в Оренбурзькій області спалахнули. Масштаби збитків уточнюють.

Крім того, цієї ночі під ударом українських військ був склад російських FPV-дронів у Бєлгородській області, пункти управління БпЛА у Донецькій та Запорізькій областях, а також у Курській та Бєлгородській областях РФ.

Також Генштаб підтвердив, що напередодні війська знищили два морські безекіпажні катери росіян у північно-західній частині акваторії Чорного моря та пошкодили дві будівлі на території центру космічного звʼязку «Владимир» у Владимирській області РФ. Цей центр забезпечує супутниковий та далекий космічний звʼязок для силових структур РФ.