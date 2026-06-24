FT: Голова Пентагону Піт Гегсет змусив достроково піти у відставку командувача армії США в Європі, який координував допомогу Україні

Високопоставлений генерал Крістофер Донагʼю, який очолює Сухопутні війська США в Європі й Африці та відігравав важливу роль у підтримці України, достроково залишить військову службу.

Про це пише Financial Times.

За даними джерел видання, обізнаних із ситуацією, генерал оголосить про свою відставку в середу, 24 червня. А офіційно завершить військову службу в липні.

Донаг’ю став черговим високопосадовцем Збройних сил США, який залишає посаду внаслідок кадрової чистки, яку проводить міністр оборони США Піт Гегсет.

FT зазначає, що Донагʼю змушують піти у відставку лише через два місяці після того, як Гегсет звільнив генерала Ренді Джорджа з посади начальника штабу американської армії, що викликало обурення серед офіцерів у Пентагоні.

Чотиризірковий генерал Донаг’ю має значний бойовий досвід. Він служив в Іраку, Сирії та інших зонах конфліктів. Також Донаг’ю відомий як останній американський військовий, який залишив Афганістан під час виведення військ США у 2021 році за рішенням тодішнього президента Джо Байдена.

Останніми роками генерал відігравав важливу роль у координації американської військової підтримки України у війні проти Росії.

Причини усунення Донаг’ю з посади в Міноборони США офіційно не називають. Але раніше Піт Гегсет відкрито критикував те, як адміністрація Байдена організувала вихід американських військ з Афганістану, та ініціював перевірку обставин цієї операції.

Журналісти зазначають, що відставка Донагʼю викличе чергову хвилю потрясінь в армії США. Військові його дуже поважають за важливі бойові посади, які він обіймав протягом двох десятиліть.

Кілька колишніх високопосадовців американської армії розповіли FT, що кадрова політика Гегсета створила в Збройних силах атмосферу невизначеності та страху — аж до найвищого керівництва.

За останні півтора року міністр оборони звільнив цілу низку високопоставлених військових. Серед них — голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун, начальниця військово-морських операцій адміралка Ліза Франкетті, заступник начальника штабу ВПС генерал Джеймс Слайф і керівник Агентства національної безпеки США генерал Тімоті Го.