CBS: Голова Пентагону попросив піти з посади начальника штабу армії США

Міністр оборони США Піт Гегсет попросив начальника штабу американської армії генерала Ренді Джорджа та ще двох військових керівників негайно піти у відставку.

Про це пише CBS News з посиланням на джерела.

Одне з джерел повідомило, що Гегсет хоче бачити на керівній посаді в армії людину, яка буде реалізовувати бачення президента Дональда Трампа щодо розвитку військ.

Тим часом прессекретар Пентагону Шон Парнелл уже публічно заявив, що Джордж «негайно йде у відставку з посади 41-го начальника штабу армії».

«Міністерство оборони вдячне генералу Джорджу за десятиліття служби нашій країні. Ми бажаємо йому всього найкращого на пенсії», — сказав Парнелл.

У коментарі CBS високопоставлений чиновник Міноборони також сказав: «Ми вдячні за його службу, але настав час для зміни керівництва в армії».

Ренді Джордж мав досвід участі в конфліктах у Перській затоці, Іраку та Афганістані. Він обіймав посаду начальника штабу армії США з 2023 року. Тоді його кандидатуру затвердив Сенат і підтримав тодішній президент Джо Байден. Генерал мав залишатися на посаді до 2027 року.

Після відставки генерала Джорджа, за даними джерел, його замінить заступник начальника штабу генерал Крістофер Ланів, який раніше був військовим помічником Гегсета.

Крім того, джерела CBS News розповіли, що Пентагон звільнив ще двох офіцерів армії — генерала Девіда Ходна, який очолював Командування трансформації та підготовки армії, та генерал-майора Вільяма Гріна, який очолював Корпус капеланів армії.

За період свого керування Пентагоном Гегсет уже звільнив цілий ряд високопоставлених військових. Серед них — голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун, начальниця військово-морських операцій адміралка Ліза Франкетті, заступник начальника штабу ВПС генерал Джеймс Слайф і керівник Розвідувального управління Міністерства оборони генерал-лейтенант Джеффрі Круз.