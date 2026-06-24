Росіяни вночі запустили по Україні 101 дрон. Скільки збила ППО і які наслідки у регіонах

У ніч проти 24 червня російські війська запустили для атаки по Україні 101 безпілотник. ППО вдалося знешкодити 95 цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ще шість ударних БпЛА влучили у пʼяти місцях, на шести локаціях впали уламки.

Зокрема, у Балаклії на Харківщині росіяни атакували приватні будинки, магазин, господарчу споруду. Загинула 56-річна жінка, ще одна 21-річна жителька зазнала гострої реакції на стрес.

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Від нічних обстрілів Дніпропетровщини постраждали двоє мешканців. У Нікопольському, Павлоградському та Синельниківському районах побиті будинки, автівки, адмінбудівля, АЗС.

У Харкові росіяни спочатку вдарили по Основʼянському району — там пошкоджені авто та житловий будинок. У двох жінок — гостра реакція на стрес.

А вже під ранок російський дрон влучив по території недобудованої багатоповерхівки в Індустріальному районі. Минулося без постраждалих.

Також під ударом уночі було промислове підприємство на Полтавщині, хлібокомбінат у Глухові на Сумщині, а зранку — автозаправка у Запоріжжі. Люди не постраждали.