У «Резерв+» тимчасово не працюють деякі сервіси. Що відомо

Зранку 24 червня у застосунку «Резерв+» тимчасово призупинили роботу окремих сервісів, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Там кажуть, що роботу сервісів обмежили, щоб не допустити помилок в обробці заявки через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери.
Зараз у застосунку не можна:
- подати заяви про відстрочку на підставі інвалідності;
- оновити дані про інвалідність онлайн;
- перевірити відповідні дані операторами ТЦК та СП.
У Міноборони наголосили, що це не впливає на вже чинні відстрочки й не скасовує права на відстрочку за наявності законних підстав.
Після відновлення стабільного обміну дані послуги знову стануть доступними в «Резерв+».