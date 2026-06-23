Росіяни створюють умови для спалаху сибірської виразки на окупованій Херсонщині за допомогою туш заражених тварин.

Про це попередили в Головному управлінні розвідки.

У відомстві розповіли, що росіяни звозять туші заражених тварин до скотомогильників, але не спалюють їх, а закопують без жодних санітарних норм. А збудник сибірської виразки може «жити» в землі до 100 років.

Таких об’єктів у регіоні близько пів сотні, найнебезпечніші десять — поблизу Асканії-Нова, Скадовська та Залізного Порту. Частина об’єктів розташована на територіях з високим рівнем ґрунтових вод, що додатково збільшує ризики поширення збудника сибірської виразки, і поблизу житлових будинків.

У ГУР також не виключають провокації «під чужим прапором»: росіяни можуть самі підірвати могильники, спровокувати спалах — і звинуватити Україну в застосуванні біологічної зброї.