Росіяни створюють умови для спалаху сибірської виразки на окупованій Херсонщині за допомогою туш заражених тварин.
Про це попередили в Головному управлінні розвідки.
У відомстві розповіли, що росіяни звозять туші заражених тварин до скотомогильників, але не спалюють їх, а закопують без жодних санітарних норм. А збудник сибірської виразки може «жити» в землі до 100 років.
Таких об’єктів у регіоні близько пів сотні, найнебезпечніші десять — поблизу Асканії-Нова, Скадовська та Залізного Порту. Частина об’єктів розташована на територіях з високим рівнем ґрунтових вод, що додатково збільшує ризики поширення збудника сибірської виразки, і поблизу житлових будинків.
У ГУР також не виключають провокації «під чужим прапором»: росіяни можуть самі підірвати могильники, спровокувати спалах — і звинуватити Україну в застосуванні біологічної зброї.
- Сибірська виразка — це небезпечна гостра інфекційна хвороба, яку спричиняє бактерія Bacillus anthracis. Вона уражає як тварин, так і людей. Захворювання має кілька клінічних форм, з яких найчастішою та відносно найлегшою є шкірна, а найнебезпечнішими — легенева та кишкова.