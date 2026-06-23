ВАКС заарештував квартиру і паркомісце віцепремʼєра Кулеби

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на квартиру і паркомісце віцепремʼєра, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Про це відомо з ухвали суду. Хоча імена в ній не вказані, судячи з деталей справи, мова саме про Кулебу.

17 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) попросила ВАКС конфіскувати це майно. За даними правоохоронців, у 2021 році Кулеба, який тоді був першим заступником голови Київської обладміністрації, через рідну сестру уклав попередні угоди на купівлю квартири та паркомісця в Києві. А у 2023 році, вже на посаді заступника керівника Офісу президента, організував оформлення купівлі цих об’єктів, їхню державну реєстрацію та договори на обслуговування, залучивши до цього свого водія.

Прокуратура проаналізувала доходи Кулеби і дійшла висновку, що ні він, ні його родина не мали грошей на таку покупку. Після арешту нерухомості сестра посадовця не може продати, подарувати чи якимось іншим чином перестати бути власницею майна, допоки ВАКС не розгляне справу.

Про ці квартиру та паркомісце ще в липні минулого року випустили розслідування журналісти Bihus.Info. Саме вони першими і зʼясували, що чиновник живе у квартирі в ЖК «Шевченківський», хоча офіційно записана вона на його сестру Надію Андріанову.

Сам Кулеба тоді в коментарі журналістам казав, що квартиру дійсно придбала сестра, але згодом передала йому: «У нас є досить велика практика, що я жив у її квартирах, ми обмінювались житлом, тому що так було зручно. І в цьому випадку ми теж так зробили. В неї точно є можливість і залучити кошти, і зібрати свої, в неї це не перша квартира».