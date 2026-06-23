Правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у замаху на працівника ГУР Андрія Юсова

Правоохоронці затримали посередника, якого підозрюють у підготовці до замаху на працівника ГУР та заступника голови Коордштабу Андрія Юсова.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідчі стверджують, що 34-річний колишній військовий міг бути посередником між замовником та потенційним вбивцею. Також там вважають, що замах міг готуватись під кураторством представників РФ.

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За даними слідства, на початку цього року до підозрюваного звернулась людина, яка запропонувала йому знайти виконавця вбивства. За це йому пообіцяли $100 000. Після цього чоловік почав шукати виконавця, а згодом запропонував знайомому долучитись до злочину та передав його контакти замовникам. Далі, як стверджують слідчі, з лютого до 1 червня посередник умовляв знайомого піти на злочин.

Чоловіку оголосили підозру у підбуренні до вбивства на замовлення групи людей. Його триматимуть під вартою.

Окремо слідчі зʼясували, що замовник встиг переказати виконавцю $22 000 на криптогаманець, щоб той підготувався до замаху. Також організатори передали виконавцю дані про Юсова — про місце, де він проживає, його графік та спосіб життя.