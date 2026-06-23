Світовий банк вирішив виділити Україні $3,39 млрд на реформи та робочі місця

Рада директорів Світового банку затвердила масштабну програму фінансової підтримки України обсягом $3,39 млрд. Гроші використають, щоб підтримати реформи, залучити приватні інвестиції, створити робочі місця та поглибити економічну інтеграцію з Європейським Союзом.

Про це йдеться в релізі організації.

Перша програма політики розвитку «Робочі місця в Україні та зростання приватного сектора» (DPO) складається з:

позики Світового банку на $1,04 млрд (її підкріпили гарантії урядів Японії та Великої Британії);

гранту на $2,35 млрд від цільового Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (F.O.R.T.I.S.).

Програма підтримує відновлення України на чолі з приватним сектором, просуваючи реформи у трьох напрямках. Зокрема, вона:

створюватиме умови для залучення приватних інвестицій: оновить правила публічно-приватного партнерства, розширить фінансування для малого та середнього бізнесу та просуватиме приватизацію;

допомагатиме залучати кваліфікованих працівників через модернізацію житлової політики, підтримку ветеранського бізнесу, ширшу участь жінок на ринку праці та розвиток потрібних навичок;

поглиблюватиме інтеграцію з ринком ЄС: підвищить прозорість аграрної підтримки, посилить співпрацю в енергетиці та узгодить екологічні стандарти.

DPO (Development Policy Operation) — Програма політики розвитку від Світового банку. Це інструмент прямої бюджетної підтримки, за яким Україна отримує кошти на покриття дефіциту держбюджету та фінансування соціальних потреб в обмін на структурні та інституційні реформи (євроінтеграція, боротьба з корупцією, цифровізація). Програма працює серіями: у рамках серії «Основи зростання» (Growth Foundations) у 2024 році Україна залучила понад $3,5 млрд.