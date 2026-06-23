Ціни на нафту знову знизилися у звʼязку з тим, що відкрили Ормузьку протоку

Ціни на нафту знову знизилися — це сталося через те, що відкрили Ормузьку протоку після переговорів між США та Іраном.

Про це пише Reuters.

Фʼючерси на нафту марки Brent знизилися до $77,70 за барель, а американська WTI просіла до $73,74.

Міністр фінансів США Скотт Бессент учора заявив, що Іран за підсумками переговорів у Швейцарії дозволив експертам МАГАТЕ заїхати на територію країни та погодився відкрити Ормузьку протоку. У відповідь Мінфін США тимчасово (на 60 днів) зняв санкції на виробництво, поставки та продаж іранської нафти.

Після цього, за даними Reuters, через Ормузьку протоку пройшли два танкери з майже 2 млн барелів нафти. Сам президент США Дональд Трамп повідомив, що протока відкрита повністю і через неї вивезли більше нафти, ніж будь-коли.