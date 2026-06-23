Гондурас закупить в України дрони для боротьби з наркоторгівлею

Президент Гондурасу Насрі Асфура заявив, що його країна закупить в України дрони для боротьби з наркоторгівлею та щоб посилити безпеку на кордонах.

Про це пише Euronews.

19 червня президент Володимир Зеленський повідомив про візит Асфури в Україну. Тоді Зеленський написав, що вони обговорили ключові напрямки співпраці та двосторонніх відносин двох країн.

«Сьогодні у військових, передусім дронових, технологіях Україна — одна з найсильніших у світі. Ми готові допомагати тим, хто допомагає нам», — написав Зеленський.

Сам Асфура сказав, що Зеленський запропонував йому співпрацю у сфері безпілотних систем.