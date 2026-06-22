Мессі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу

Капітан аргентинської збірної з футболу Ліонель Мессі cтав найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу. Свій 17-й гол він забив на 38-й хвилині матчу проти Австрії.

Для футболіста це вже шостий чемпіонат світу. Він дебютував на ЧС у 2005 році — в Німеччині.

Він побив рекорд німця Мирослава Клозе, що встановив рекорд у 2014 році, а закінчив карʼєру гравця у 2016-му. Google оперативно привітала футболіста — подивитись на це можна, якщо ввести слово «Мессі» в пошуковий рядок.