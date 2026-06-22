Конституцію України вперше переклали жестовою мовою

До 30-ї річниці ухвалення Конституції України вперше створили її повний переклад українською жестовою мовою.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Там зазначають, що це допоможе зробити конституційні права та норми зрозумілішими для людей з порушеннями слуху та стане ще одним кроком до безбар’єрності.

Аби переклад Конституції був максимально точним і зрозумілим у різних регіонах країни, до роботи залучили дев’ятьох перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, над адаптацією тексту спільно працювали профільні фахівці з української жестової мови та експерти у сфері права.

Повний переклад доступний на сайті.