Китай запровадив санкції проти американських компаній у відповідь на обмеження від США

Китай оголосив про нові санкції щодо низки американських компаній, які працюють у сфері оборони, аерокосмічної промисловості та видобутку ресурсів.

Про це пише Euronews.

Міністерство торгівлі Китаю заборонило місцевим компаніям постачати до США продукцію подвійного призначення, яку можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях.

У Пекіні заявили, що це відповідь на рішення Адміністрації президента США Дональда Трампа розширити список китайських компаній, які Вашингтон вважає повʼязаними з військовим сектором Китаю.

Крім того, Міністерство фінансів Китаю заборонило державним установам закуповувати продукцію у 46 американських компаній. Серед них — підрозділи Lockheed Martin, Raytheon та General Dynamics, які виробляють військову техніку та зброю.

У китайському Міністерстві торгівлі наголосили, що заборони поширюються не лише на китайські компанії. Обмеження також стосуватимуться організацій та людей у будь-якій країні світу, якщо вони постачатимуть підсанкційним компаніям товари подвійного призначення з Китаю.